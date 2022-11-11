السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية في بعبدا مطَمْئنا لهذه المقاومة، نريد رئيسا شجاعا لا يباع ولا يشترى وما نريده رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 19:36

السيد نصر الله: نريد رئيس جمهورية في بعبدا مطَمْئنا لهذه المقاومة، نريد رئيسا شجاعا لا يباع ولا يشترى وما نريده رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها

منذ 3 ساعة 11 November، 2022
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