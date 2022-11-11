السيد نصر الله: الذي تهاوى في 11-11 كل المخطط الاسرائيلي والامال الاسرائيلية في ادخال لبنان في العصر الاسرائيلي، العملية اسست للتحرير الاول وبعدها بدأ العدو يعيد حساباته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 15:50

السيد نصر الله: الذي تهاوى في 11-11 كل المخطط الاسرائيلي والامال الاسرائيلية في ادخال لبنان في العصر الاسرائيلي، العملية اسست للتحرير الاول وبعدها بدأ العدو يعيد حساباته

منذ 28 mins 11 November، 2022
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