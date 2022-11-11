السيد نصر الله: عملية الاستشهادي احمد قصير مثلت للعدو صدمة هائلة ومفاجاة عظيمة، كل حسابات العدو في العام 1982 انه سيبقى في الجنوب وستكون سنوات من الهدوء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 15:50

السيد نصر الله: عملية الاستشهادي احمد قصير مثلت للعدو صدمة هائلة ومفاجاة عظيمة، كل حسابات العدو في العام 1982 انه سيبقى في الجنوب وستكون سنوات من الهدوء

منذ 29 mins 11 November، 2022
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