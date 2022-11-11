السيد نصر الله: يوم الشهيد يوم كل الشهداء من كل العناوين والحيثيات التي يمكن ان ينتسب اليها الشهيد قبل شهادته ، وكل شهيد في اي حركة مقاومة في محور المقاومة هم شهداؤنا واعزاؤنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 15:48

السيد نصر الله: يوم الشهيد يوم كل الشهداء من كل العناوين والحيثيات التي يمكن ان ينتسب اليها الشهيد قبل شهادته ، وكل شهيد في اي حركة مقاومة في محور المقاومة هم شهداؤنا واعزاؤنا

منذ 23 mins 11 November، 2022
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