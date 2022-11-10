الرئيس بري حدد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل في 17 تشرين الثاني الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 13:48

الرئيس بري حدد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل في 17 تشرين الثاني الحالي

منذ 2 ساعة 10 November، 2022
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