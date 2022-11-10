نتيجة فرز الاصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: الورقة البيضاء 47، ميشال معوض: 44، لبنان الجديد 7، عصام خليفة 6، زياد بارود 1، الخطة ب 1، زياد حايك 1، لاجل لبنان 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 13:48

نتيجة فرز الاصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: الورقة البيضاء 47، ميشال معوض: 44، لبنان الجديد 7، عصام خليفة 6، زياد بارود 1، الخطة ب 1، زياد حايك 1، لاجل لبنان 1

منذ 2 ساعة 10 November، 2022
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