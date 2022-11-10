نتيجة فرز الاصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: الورقة البيضاء 47، ميشال معوض: 44، لبنان الجديد 7، عصام خليفة 6، زياد بارود 1، الخطة ب 1، زياد حايك 1، لاجل لبنان 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 13:48
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الرئيس نبيه بري يرفع الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب في الجولة الثانية
الرئيس نجيب ميقاتي: أدعو ألا يطول زمن الفراغ وأن يصار إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تحمي البلد وتحفظ الدولة
النائب ابراهيم الموسوي: نرفض أن تكون جرود نحلة مطمرا للنفايات الملوثة اشعاعيا ولن يكون ذلك أبدا وليعالجوها خارج لبنان
منظمة "غرين بيس": لبنان من بين 6 دول عربية مهددة بالتأثير المدمر للتغير المناخي
فلسطين المحتلة: توغل 4 جرافات للاحتلال وآليات عسكرية عند بوابة أبو صفية شرق دير البلح وسط قطاع غزة
سرايا القدس كتيبة جنين: مجاهدونا استهدفوا آليات للاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي بجنين بصلية رصاص وعبوات متفجرة
قوات الاحتلال تعتقل المقاوم "صدقي مرعي" المتهم بقتل ضابط صهيوني قبل 6 أشهر من منزله في الحي الشرقي بجنين
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
العميد يحيى سريع: القوات المسلحة اليمنية منعت سفينة بميناء قنا من نهب النفط وتهريبه بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: سياسة العدو في زعزعة استقرار إيران فشلت كفشل سياسة الضغوط القصوى
قائد القوة الجو فضائية الإيرانية يعلن النجاح في صناعة صاروخ باليستي يفوق سرعة الصوت لاختراق منظومات الدفاع الجوي
العميد حاجي زادة: الصاروخ الباليستي يمكنه اختراق أنواع المنظومات الصاروخية ولا أعتقد أن هناك تقنية لمواجهته لمدى عقود
الرئيس الأميركي جو بايدن: الحزب الديمقراطي أبلى بلاء حسنا عكس كل التوقعات وأنوي الترشح للرئاسة مجددا
وزير الدفاع الروسي أمر بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون التي تتعرض لهجوم مضاد أوكراني
وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة تجنبا للتصعيد مع روسيا
الخارجية الصينية: ملتزمون بتحقيق التعايش السلمي مع الولايات المتحدة لكن تايوان تمثل جوهر المصالح الصينية
اليونان: مواجهات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وسط إضراب عام وتظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار والتضخم المتصاعد
أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
نتيجة فرز الاصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: الورقة البيضاء 47، ميشال معوض: 44، لبنان الجديد 7، عصام خليفة 6، زياد بارود 1، الخطة ب 1، زياد حايك 1، لاجل لبنان 1
منذ 2 ساعة
10 November، 2022
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