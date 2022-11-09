مراسل موقع المنار: قتيل وثلاث جرحى في حادث سير وقع على اوتوستراد القليعات الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 18:44

مراسل موقع المنار: قتيل وثلاث جرحى في حادث سير وقع على اوتوستراد القليعات الطريق البحرية

منذ 1 ساعة 9 November، 2022
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