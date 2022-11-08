اطلاق الخطة الوطنية للتلقيحِ ضدّ الكوليرا

أعلنَ وزيرُ الصحةِ العامة في حكومةِ تصريف الأعمال فراس الأبيض أنَّ الخطةَ الوطنيّةَ للتلقيحِ ضدَّ الكوليرا ستبدأُ الأسبوعَ المقبل، وأكدَ في مؤتمرٍ صحافيّ أنَّ اللقاحَ آمنٌ وفعالٌ ضدَّ المرض.

وقال إن المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتوزيع اللقاح ستبدأ يوم السبت في الثاني عشر من تشرين الثاني الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع لتوزيع ستمئة ألف جرعة بما يغطي سبعين في المئة من الفئات المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء، والتي تم اختيارها بناء على المعايير التالية:

-البيئة الجغرافية وتضمنها أنهارًا واحتمال حدوث فيضانات فيها فضلا عن الموقع الحدودي إلى جانب بلد يشهد انتشارًا كبيرًا للكوليرا.

-ثبوت وجود تلوث بالكوليرا في مصادر مياهها بحسب فحوص أجرتها وزارة الصحة العامة، إضافة إلى وجود كثافة في عدد المرضى المصابين.

-لدى سكان هذه المناطق صعوبة في الوصول إلى خدمات المياه السليمة بالتزامن مع مشاكل في الصرف الصحي.

-لديها زيادة في الكثافة السكانية التي تساعد على انتشار العدوى”.

وتابع الوزير الأبيض “أن منظمة اليونيسف كانت قد نشرت في أيار 2022 وقبل وصول الكوليرا إلى لبنان خريطة صنّفت مناطق في لبنان على أنها الأكثر عرضة لانتشار مختلف الأمراض والأوبئة بسبب ضعف البنى التحتية الموجودة فيها، وبالفعل تبين أن هذه المناطق هي العرضة حاليًا لانتشار الكوليرا وهي في مناطق الشمال ولا سيما عكار في جانبها الغربي، وشمال شرق البقاع ولا سيما عرسال والمناطق المحيطة بها والبقاع الأوسط ولا سيما سعدنايل، بر الياس، قب الياس، غزة وغيرها. أضاف أنه على هذا الأساس تم اختيار المناطق الثلاث حيث سيعطى اللقاح لجميع القاطنين بغض النظر عن جنسياتهم، لأن الهدف تحقيق نوع من المناعة المجتمعية من خلال تلقيح سبعين في المئة من القاطنين في المناطق المذكورة”.

وأوضح أن” نشر اللقاح سيكون بواسطة حملة ميدانية ينضمن إليها الشركاء من خلال عدد كبير من الفرق التي ستنتشر في البلدات والمخيمات بشكل منظم لضمان الدخول إلى مختلف الأحياء والبيوت والمدارس والمؤسسات وتأمين التغطية الشاملة، مضيفا أن الحصول على اللقاح لا يحتاج إلى التسجيل على أي منصة في شكل مسبق، بل إن الفريق المخوّل إعطاء اللقاح يأخذ المعلومات الأساسية من المريض ويدخلها بعد ذلك على منصة في حال برزت حاجة للحصول على شهادة لقاح في وقت لاحق، مضيفا أن اللقاح لن يكون إلزاميًا ولكن من المهم أن يعي جميع المعنيين أهميته في الحفاظ على السلامة العامة”.