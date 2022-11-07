الرئيس بري: انتخاب رئيس للجمهورية أولى الأولويات.. وكل المحطات الخلافية في لبنان انتهت بالحوار

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة الاثنين ان “أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال الرئيس بري “سندعو الى عقد جلسة كل أسبوع وجدول أعمال الحوار كان فقط للتوافق على الانتخابات الرئاسية ونقطة على السطر”.

ولفت الرئيس بري الى ان “جميع المحطات الخلافية في لبنان انتهت بالحوار من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل، فهل نتعظ؟”.

وأشار الرئيس بري الى ان “إتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين”، وتابع انه “لثلاث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ”.

من جهة ثانية، أكد الرئيس بري أن “لا خطة تعافي اقتصادية ولا إعادة هيكلة المصارف ما لم تضمن حقوق المودعين كاملة”.

وعن الكلام انه يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان، قال الرئيس بري “إسالوا من مدد له !! وأقول اذا بيي مرتكب انا لا اغطيه”.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام