قوات حرس الحدود الايرانية تضبط 600 سلاح حربي جنوب شرق البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2022 - 16:06

قوات حرس الحدود الايرانية تضبط 600 سلاح حربي جنوب شرق البلاد

منذ 2 ساعة 7 November، 2022
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ايران - عربي وإقليمي

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، ضبط 600 سلاح حربي خلال الأيام الـ45 الماضية.

واضاف العميد كودرزي في تصريح اليوم الاثنين، تمكنت قوات حرس الحدود خلال أعمال الشغب الأخيرة عبر جمع المعلومات والرصد المتواصل من تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة والذخيرة كانت تنوي نقل شحنة من الاسلحة الى داخل البلاد بهدف الاخلال بأمن البلاد واعتقلت عناصرها.

واوضح انه في عملية اخرى، ضبطت قوات حرس الحدود 85 مسدسا في تفتيش سيارة واعتقلت شخصا في هذه العملية.

وتابع انه في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022 تمكنت هذه القوات من ضبط زورق بحري في مياه الخليج كان يحمل أكثر من خمسة آلاف خنجر وسكين.

وأكد العميد كودرزي “بفضل جهود قوات حرس الحدود والاشراف التام والكامل لقوي الأمن فان البلاد تنعم بالإستقرار والامن التام”.

المصدر: وكالة ارنا

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