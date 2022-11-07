الياس بو صعب: طلبنا من نائب حاكم مصرف لبنان مغادرة جلسة اللجان المشتركة وحضور الحاكم شخصيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2022 - 16:06
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السلطات الإيرانية تعتقل 26 ارهابياً من المتورطين في حادث شيراز الارهابي وهم من افغانستان واذربيجان وطاجيكستان
قائد قوات حرس الحدود في ايران العميد أحمد كودرزي: قواتنا تمثل سداً منيعاً أمام الأعداء وسنتصدى لكل من يحاول زعزعة الأمن
كودرزي: مصدر أعمال الشغب الأخيرة في البلاد هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعملاؤهما
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران ملف استئناف خطة العمل المشتركة وإحياء الاتفاق النووي
الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يشيد بدعوة إمام الأزهر إلى الحوار بين العلماء السنة والشيعة
أمين عام المجمع العالمي حميد شهرياري في رسالة لشيخ الأزهر: استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي دليل على جدية دعوتكم
الرئيس نبيه بري خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس للجمهورية
الرئيس بري: جميع المحطات الخلافية في لبنان انتهت بالحوار من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: طلبنا من نائب حاكم مصرف لبنان مغادرة جلسة اللجان المشتركة وحضور الحاكم شخصيا
بوصعب: استكمال النقاش بنفس جدول الأعمال غدا افساحا في المجال أمام الزملاء للاطلاع على خطة التعافي الحكومية
حركة أمل: الأولوية في اللحظة الراهنة هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية واعادة انتظام المؤسسات واطلاق مسار الاصلاحات
وزير الأشغال العامة علي حمية: فرق متعهدي الوزارة تواصل تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الاوتوسترادات
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تطلب من الرئيس ميقاتي الإسراع بالخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق
لجنة الصحة النيابية أوصت الحكومة بإعلان حالة طوارئ لمكافحة الكوليرا: لتغذية محطات التكرير وآبار المياه بالكهرباء
النائب علي المقداد خلال إطلاق عمل خلية أزمة "الكوليرا" في بعلبك: المستشفيات الحكومية ليست جاهزة لاستقبال المرضى
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: وزير العمل مصطفى بيرم أنصف حقوقنا بعد معاناة طويلة
كتيبة بلاطة: اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال محاولتها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة
القوات الأميركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا تسرق عشرات الصهاريج المحمّلة بالنفط وترسلها إلى العراق
الأمم المتحدة توصي سلطات البحرين بتعديل قانون الجنسية وبضمان الحماية القانونية للأطفال المحكومين وإصدار أحكام بديلة
وول ستريت جورنال تكشف عن محادثات سرية بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وكبار مساعدي بوتين بشأن أوكرانيا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: الاستعداد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستمر حتى انهياره
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تسلمت أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" و"أسبيد" والتي ستعزز قدرات جيشه
قمة المناخ "كوب 27" تواصل أعمالها في شرم الشيخ المصرية لبحث مكافحة التغير المناخي وتداعياته بحضور قادة العالم
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: على واشنطن دفع الأموال لمواجهة التغيّر المناخي
شركة تويتر ترجئ فرض رسوم شهرية قدرها 8$ مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الاميركية
الخارجية الصينية: نحذر سلطات تايوان من أن التواطؤ مع القوات الأجنبية للسعي للاستقلال محكوم عليه بالفشل
وكالة يونهاب: بيونغ يانغ تقول إنها سترد بشكل حازم على التدريبات الأميركية الكورية الجنوبية
الياس بو صعب: طلبنا من نائب حاكم مصرف لبنان مغادرة جلسة اللجان المشتركة وحضور الحاكم شخصيا
منذ 2 ساعة
7 November، 2022
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