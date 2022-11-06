الرئيس بري: التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعيا للتوافق السياسي

تطرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في دردشة مع الاعلاميين الى موضوع التراجع عن الحوار فقال: “حاولت استمزاج آراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي وبعد ان اوضحت كتلتان اساسيتان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار تراجعت عن الموضوع حيث وضعت القوات اللبنانية شرطا تعجيزيا وهو دعوة 128 نائب الى جلسة الحوار فيما تحفظ التيار عن الطرح”.

وتابع: “التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعيا للتوافق السياسي. وقد أعلنت انه سيكون هناك جلسة انتخابية كل أسبوع، وعلى الأطراف ان يتشاوروا خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة والأخرى للوصول الى التوافق”.

وردا على سؤال حول اسم مرشح كتلة التنمية والتحرير قال: “أجدد التأكيد على المواصفات التي حددتها في خطاب ذكرى تغييب الأمام الصدر في صور من دون نقصان وهذه المواصفات ومن بينها واهمها ان يكون الاسم صاحب حيثية مسيحية واسلامية ووطنية وان يكون عامل جمع وليس تفرقة”.

وعن موضوع إحياء منتدى الطائف وما اذا هناك من غياب أو تغيب لمكون أساسي عن هذا المنتدى، أكد بري: “لم نتغيب عن المنتدى وكان هناك ممثل عني وعن كتلة التنمية والتحرير، لكن عريف الحفل هو من غيبنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام