قوات الاحتلال تقتحم عددًا من المنازل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 12:08

قوات الاحتلال تقتحم عددًا من المنازل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

منذ 1 ساعة 6 November، 2022
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