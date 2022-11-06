ترامب يشك في قدرة بلاده على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن شكوكه في أن الولايات المتحدة تستطيع البقاء والاستمرار لعامين آخرين، مشيرا إلى فشل إدارة الرئيس جو بايدن في إدارة البلاد.

وأضاف ترامب متحدثا في ولاية بنسلفانيا في تجمع لدعم أعضاء الحزب الجمهوري الذين سيشاركون في انتخابات الكونغرس المرحلية المقبلة: “لا أعرف ما إذا كان يمكن أن تستمر هذه البلاد لمدة عامين آخرين، هذا ما يحدث معها”.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة “لم تكن قط في مثل هذه الحالة السيئة التي هي عليها الآن”، مشيرا إلى فقدان واشنطن سلطتها على المسرح العالمي.

وقال “لم تكن بلادنا في مثل هذا الموقف لا أحد يحترمنا في أي مكان لا يوجد شيء جيد يمكنني قوله عن حالة هذا البلد”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية