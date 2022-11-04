النائب السابق إميل رحمه قدم التعزية للسفير الايراني مجتبى أماني بضحايا الهجوم الارهابي : الاعتداء قامت به مجموعة تكفيرية تنتمي إلى الجهة نفسها التي روعت لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 14:38

النائب السابق إميل رحمه قدم التعزية للسفير الايراني مجتبى أماني بضحايا الهجوم الارهابي : الاعتداء قامت به مجموعة تكفيرية تنتمي إلى الجهة نفسها التي روعت لبنان

منذ 12 mins 4 November، 2022
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