وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال: الراتب التقاعدي عن شهر تشرين الأول سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 14:38
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وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال: الراتب التقاعدي عن شهر تشرين الأول سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة
منذ 2 ساعة
4 November، 2022
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