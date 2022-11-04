البناء: أوساط نيابية في التيار الوطني الحر ابدت خشيتها من استغلال ميقاتي أي أحداث لدعوة الحكومة للانعقاد واتخاذ قرارات ما يشكل سابقة بأن تقوم الحكومة المستقيلة مقام رئاسة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 10:44

البناء: أوساط نيابية في التيار الوطني الحر ابدت خشيتها من استغلال ميقاتي أي أحداث لدعوة الحكومة للانعقاد واتخاذ قرارات ما يشكل سابقة بأن تقوم الحكومة المستقيلة مقام رئاسة الجمهورية

منذ 36 mins 4 November، 2022
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