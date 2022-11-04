عز الدين أعلنت التوصل إلى آلية تنصف الطلاب من أم لبنانية

أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين التوصل الى آلية تنصف الطلاب ابناء اللبنانية المتزوجة من اجنبي فيما له علاقة برسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية.

وأوضحت ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وافق على اقتراحها القاضي بالمساواة بين ابناء اللبنانية المتزوجة من اجنبي وبين ابناء اللبنانية المتزوجة من لبناني على ان يصدر في وقت قريب القرار اللازم في هذا الشأن.

وكانت عز الدين أجرت سلسلة اتصالات لمتابعة هذه القضية، مؤكدة “ضرورة ايجاد الحل المناسب والمتمثل في اقرار اقتراح قانون كانت تقدمت به الى مجلس النواب، ويقضي بمنح ابناء اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحقوق المدنية والاجتماعية ريثما يتم البت بمسألة الجنسية مطالبة القوى السياسية التي اعترضت سابقا ومنعت اصدار القانون الى الموافقة عليه واقراره والتعاطي معه انطلاقا من الاعتبارات الخلقية والانسانية والوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام