عز الدين أعلنت التوصل إلى آلية تنصف الطلاب من أم لبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 03:08

عز الدين أعلنت التوصل إلى آلية تنصف الطلاب من أم لبنانية

منذ 3 ساعة 3 November، 2022
عناية عز الدين
لبنان

أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين التوصل الى آلية تنصف الطلاب ابناء اللبنانية المتزوجة من اجنبي فيما له علاقة برسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية.

وأوضحت ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وافق على اقتراحها القاضي بالمساواة بين ابناء اللبنانية المتزوجة من اجنبي وبين ابناء اللبنانية المتزوجة من لبناني على ان يصدر في وقت قريب القرار اللازم في هذا الشأن.

وكانت عز الدين أجرت سلسلة اتصالات لمتابعة هذه القضية، مؤكدة “ضرورة ايجاد الحل المناسب والمتمثل في اقرار اقتراح قانون كانت تقدمت به الى مجلس النواب، ويقضي بمنح ابناء اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحقوق المدنية والاجتماعية ريثما يتم البت بمسألة الجنسية مطالبة القوى السياسية التي اعترضت سابقا ومنعت اصدار القانون الى الموافقة عليه واقراره والتعاطي معه انطلاقا من الاعتبارات الخلقية والانسانية والوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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