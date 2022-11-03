اعلام العدو : المستوطن المصاب بالحجارة قرب (كريات أربع) أصيب في رأسه، ونُقل للمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2022 - 23:44

اعلام العدو : المستوطن المصاب بالحجارة قرب (كريات أربع) أصيب في رأسه، ونُقل للمستشفى

منذ 1 ساعة 3 November، 2022
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