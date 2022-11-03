جبهة العمل الإسلامي زارت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية

زار المنسق العام لـ”جبهة العمل الإسلامي” الشيخ الدكتور زهير الجعيد، سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، يرافقه عضو قيادة الجبهة وأمين سرها الشيخ شريف توتيو، المسؤول الإعلامي الشيخ وليد علامة والمسؤول الإداري فؤاد شرف.

وقدم الوفد “التعازي للسفير الإيراني مجتبى أماني وأركان السفارة بشهداء مرقد الإمام أحمد بن موسى الكاظم في مدينة شيراز، جراء الهجوم الإرهابي الدموي من قبل عصابات التطرف التكفيري”.

وأكد الشيخ الجعيد، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية جداً وصلبة بمواقفها بقيادة الإمام القائد آية الله السيد علي الخامنئي وأنّ الملايين التي شيّعت الشهداء الأبرار وفي كل المحافظات دليل قاطع على دفن كل محاولات زرع الفتنة وكل محاولات العدو الأميركي والصهيوني لزعزعة أمن إيران واستقرارها، لا سيما بعدما تبين أن المظاهرات المناوئة تُحركها أصابع وأجهزة المخابرات الأميركية والصهيونية ومخابرات الدول الغربية الحاقدة”.

وقال: “نقدم لكم ومن خلالكم سعادة السفير، عزاءنا للسيد الإمام القائد ولكل المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني الشقيق، ولعوائل الشهداء الأبرار، وعجل الله بشفاء الجرحى والمصابين”.