احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 حوادث و3 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2022 - 10:04

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 حوادث و3 جرحى

منذ 1 ساعة 3 November، 2022
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