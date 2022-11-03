احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 حوادث و3 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 3 2022 - 10:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
اعلام العدو: أنباء عن محاولة طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى وإطلاق النار على المنفذ
إعلام العدو يعلن اصابة شرطي صهيوني في ساقه طعناً قرب أحد أبواب المسجد الأقصى
استشهاد المواطن الفلسطيني حباس ريان (54 عاماً) اثر تنفيذه عملية دهس بطولية قرب حاجز بيت عور غربي رام الله
الجهاد الإسلامي تبارك عملية الدهس البطولية في رام الله: هذه العملية الشجاعة تثبت إصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال
حماس تبارك عملية الدهس وتحذر الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه واستفزازاته اليومية وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك
المقداد: أمريكا تمارس سياسة تجويع الشعوب ولا يمكن الوثوق بها وهي تسرق القمح السوري وتصدره بينما يعاني السوريون من نقص
حسين أمير عبداللهيان: اتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وسوريا في المستقبل القريب
كبير المفاوضين الإيرانيين: إيران أرسلت مقترحات جديدة إلى المنسق الأوروبي بشأن استئناف المفاوضات النووية
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يعزي في وفاة العلامة يحيى بن الحسين الحشحوش: رحيله خسارة للشعب اليمني والأمة الإسلامية
السيد عبد الملك الحوثي: للراحل العلامة الحشحوش إسهام في تعليم العلوم الدينية والدفاع عن الحق والوقوف مع قضايا الأمة
المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني: ليس هناك خطة لدى الحكومة لنقل سفارتنا إلى القدس
الرئيس الروسي يعلن أن موسكو تحتفظ بحقها في الانسحاب من صفقة القمح إذا خالفت كييف الضمانات
الأمم المتحدة ترحب بعودة روسيا إلى الالتزام بمبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية وتقول إنها على تواصل مع كل الجهات لتفعيلها
روسيا تستدعي السفيرة البريطانية في موسكو لتسليمها أدلة تثبت تورط لندن في هجوم استهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 حوادث و3 جرحى
منذ 1 ساعة
3 November، 2022
التعليقات
ذات صلة
القهوة ضارة في هذا التوقيت…احذرها
الكوليرا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة
كورونا في لبنان.. تسجيل حالة وفاة واحدة و77 إصابة جديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}