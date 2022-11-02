ماغي محمود شاهدة على مأساة المدرسة الرسمية

في طرابلس تُوفيت طالبةٌ بعدما سقطَ عليها سَقْفٌ داخلَ ثانويةِ القبة الرسمية في مِنطقةِ جبل محسن، فيما عمدت القوى الامنيةُ الى اخلاءِ المدرسة.
المصدر: قناة المنار
في طرابلس تُوفيت طالبةٌ بعدما سقطَ عليها سَقْفٌ داخلَ ثانويةِ القبة الرسمية في مِنطقةِ جبل محسن، فيما عمدت القوى الامنيةُ الى اخلاءِ المدرسة.
المصدر: قناة المنار
تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي لحظة بلحظة التحقيق الفني في فاجعة ثانوية القبة الرسمية ، التي سقطت ضحيتها التلميذة ماغي محمود ، وأجرى الوزير الحلبي إتصالا بوالد الضحية ، وتقدم منه بالتعزية معبرا عن “مشاركته الحزن والألم “، ومعتبرا أن” أي تلميذ أو ...