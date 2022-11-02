ميقاتي في قمة الجزائر: نواجه أسوأ ازمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا ونعوّل على مساعدة الاخوة العرب

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية في الجزائر، أن “لبنان قد تغيّر ” اضاف “المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق إنفجر. والمطار الذي يعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الانوار لعدم وجود المحروقات”.

وقال: “نواجه منذ سنوات عدة، أسوأ ازمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا ، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة، وخسارة الوطن خيرة ابنائه.”

أضاف: “لبنان نجح مؤخرا، في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الإقتصادية الخالصة، ونأمل أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان ورخاء اللبنانيين والتوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين”.

وعوّل الرئيس ميقاتي في كلمته، على “مساعدة جميع الاخوة العرب للبنان”، وقال: “إننا إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به، وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بجوهره”.