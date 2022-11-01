الطقس في لبنان غدا غائم اجمالا مع استقرار في الحرارة واحتمال أمطار خفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2022 - 11:42

الطقس في لبنان غدا غائم اجمالا مع استقرار في الحرارة واحتمال أمطار خفيفة

منذ 1 ساعة 1 November، 2022
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال، يتوقع  هطول أمطار خفيفة متفرقة وحدوث برق ورعد في فترة الظهيرة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة:  يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تاُثير منخفض جوي  مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح الخميس.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، ويتوقع أمطار متفرقة تشتد مساء في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد .كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الاربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال، يتوقع  هطول أمطار خفيفة متفرقة وحدوث برق ورعد في فترة الظهيرة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:  غائم صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل. يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية شمال البلاد مع احتمال حدوث برق و رعد، ويتحول الطقس خلال فترة الظهيرة الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 11 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع:  متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين  ٥٥ و٧٥% .

– حال البحر:   معتدل، حرارة سطح الماء: 25 درجة..

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة