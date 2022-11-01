عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022

*العناوين*

*الأخبار*

-«القبائل» الإسرائيلية تنتخب: استقرار مفقود

-الكهرباء رهينة رياض سلامة

-السعوديّة «تُملي» أسماء مفتي المناطق

-موظفو القطاع العام: يا زمان معتمَد القبض

*النهار*

-الأولى منذ 3 سنوات… القمة العربية في الجزائر اليوم

-لولا حقق عودة إلى رئاسة البرازيل وبولسونارو يتأخر في الإقرار بالهزيمة

*البناء*

-أميركا اللاتينية تخرج عن سطوة واشنطن مع فوز دا سيلفا… والكيان تائه عشية الانتخابات

-عون اليوم رئيس سابق وجنرال الرابية… وميقاتي «يصرّف رئاسياً» في قمة الجزائر العربية

-بري يدعو المجلس لنقاش الرسالة الرئاسية الخميس… و«يقرّش» الحوار بالمفرق والجملة

*الجمهورية*

-بدأ الفراغ: قواعد الإشتباك مفتوحة

-العين على باسيل والمبادرة لجعجع

*اللواء*

-لبنان في عهدة الحكومة.. والخميس جلسة «الالتباسات الدستورية»!

-«مناورة عونية» قبل سفر ميقاتي.. واهتمام دولي بالاستقرار الأمني والنقدي

*الديار*

-لبنان يدخل رسمياً مرحلة «حروب» الإنتقام العبثيّة… أهلاً «بفخامة الفراغ»

-ميقاتي لن يعقد جلسات استفزازيّة… «اسرائيل» تكشف عن «فيتو» في الترسيم؟

*الأسرار*

*الجمهورية*

أحد السياسيين المتابعين قال إنّ إحدى الشخصيات الأكثر إشكالية في البلد لا يزال إسمها وارداً في لائحة ّالمرشحين الجادّين للرئاسة.

تبيّن أنّ لقاء عُقد بين قطبين كبيرين قبل أيام لم تنتهِ رياحه إلى ما تشتهي سفنهما لكن تمّ الإتفاق على أنّ للبحث صلة.

يعيش فريق سياسي حالة من الإرباك والإضطراب ما يجعله غير قادر مرحلياً على اتخاذ خيارات حاسمة إزاء استحقاقات داهمة.

*اللواء*

تجاوز المعنيون في مؤسسة كهرباء لبنان، بمن فيهم وزير الطاقة، التطرُّق إلى مصير الفيول العراقي، الذي من المفترض أن يكون وصل إلى لبنان؟

يحرص نائب له مكانة وموقع، على الرغم من انتمائه لتيار معروف لتحييد نفسه عن المواقف التي تُوصف بـ«التحدّي».

لا مواعيد معروفة لدفع الرواتب عن الشهر الذي استحق، والسبب، كما تتحدث معلومات هو عدم تأمين الاعتمادات، وربما تأخير صدور الموازنة، وإن كان الدفع لا يلحظ الزيادات الأخيرة!

*البناء*

قال مصدر مالي إن كلفة الفراغ الرئاسي والحكومي مالياً ستصل الى مليار دولار عن كل شهر لمنع الارتفاع الجنونيّ لسعر الصرف وتأمين تمويل الدولة وحاجات الحد الأدنى للاستيراد؛ ما يعني أن المصرف المركزي يضمن ما تبقى من ولاية الحاكم ومن بعده الطوفان.

يقول مرجع سياسي إن ما سيشهده لبنان من الثلاثاء غير مسبوق وغير قابل للتوقع سواء لجهة كيفية تسيير شؤون الدولة أو لجهة العلاقات السياسية والطائفية في ظل تصعيد يستعيد خطاب الحرب الأهليّة؛ ما يجعل التوافق على اختيار اسم رئيس للجمهورية أكثر تعقيداً وبعداً عن التحقق بينما لبنان يغرق.

المصدر: صحف