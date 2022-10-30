الشيخ قاسم: نؤيد دعوة الرئيس بري للحوار.. والمقاومة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة لبنان ومستقبله

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الكثير من الإنجازات في البلد، فقد استطاع ان يمنع يد الأجنبي من التحكم بلبنان، وساهم في نصرة المقاومة ضد العدو الاسرائيلي، وفي تحقيق الانتصار في معركة فجر الجرود ضد التكفيريين، وعمل على انجاز قانون الانتخابات لاختيار الشعب لممثليه”، وتابع “في عهده، وبفضل وحدة الموقف الرسمي والتعاون بين الجيش والشعب والمقاومة، تم التوصل إلى إنجاز ترسيم الحدود البحرية”.

وقال الشيخ قاسم الاحد من حفا تأبيني ببعلبك “حزب الله جهد وعمل للتوفيق بين الرئيس عون ورئيس الحكومة من أجل تشكيل حكومة”، وأضاف “نؤيد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الحوار لتقريب وجهات النظر، علنا نسرع في الوقت لان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضروري وطبيعي لأي حل يمكن أن يحصل على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.

وتابع الشيخ قاسم ان “الانتصار في الترسيم البحري كبير جدا لا مثيل له في تاريخ الصراعات وهو في ان تتمكن دولة ضعيفة بالمقارنة مع العدو ومعها مقاومتها الرشيدة مع شعب متضامن، في تسجيل الانتصار على إسرائيل واميركا، وان تأخذ الحقوق”، واوضح “هذا امر كبير وإنجاز كبير يجب أن يسجل بشكل مباشر، وللمرة الأولى يتم التهديد بالقوة ونحصل على كل الثمار، من دون إطلاق طلقة واحدة من النار”، واضاف “أمامنا تجربة بالاستراتيجية بين المقاومة والدولة لتحصيل الحقوق، قدموا لنا استراتيجية أفضل، فالمقاومة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة لبنان وحاضر لبنان ومستقبله”.

واعتبر الشيخ قاسم أن “العقوبات الاميركية هي ضد لبنان، وأميركا تريد تثبيت النازحين السوريين في لبنان وتوطين الفلسطينين من أجل أن تكون إسرائيل هادئة مطمئنة، وكل المشروع الأميركي هدفه إراحة إسرائيل”، وأكد ان “المقاومة ستهزم هذا المشروع، ولن نقبل لبنان إلا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام