السيد نصر الله: الذي فرض على العدو والولايات المتحدة ان يوصل الامور الى هنا هو من يقدر ان يشكل الضمانة الحقيقية ويجب ان نثق بربنا اولا وبقوتنا ، الموقف الرسمي والشعب والمقاوم هو الضمانة ولن يستطيع أحد استخراج الغاز اذا منع لبنان من استخراج غازه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 01:00

السيد نصر الله: الذي فرض على العدو والولايات المتحدة ان يوصل الامور الى هنا هو من يقدر ان يشكل الضمانة الحقيقية ويجب ان نثق بربنا اولا وبقوتنا ، الموقف الرسمي والشعب والمقاوم هو الضمانة ولن يستطيع أحد استخراج الغاز اذا منع لبنان من استخراج غازه

منذ 3 ساعة 29 October، 2022
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