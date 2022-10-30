السيد نصر الله: الذي فرض على العدو والولايات المتحدة ان يوصل الامور الى هنا هو من يقدر ان يشكل الضمانة الحقيقية ويجب ان نثق بربنا اولا وبقوتنا ، الموقف الرسمي والشعب والمقاوم هو الضمانة ولن يستطيع أحد استخراج الغاز اذا منع لبنان من استخراج غازه – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: الذي فرض على العدو والولايات المتحدة ان يوصل الامور الى هنا هو من يقدر ان يشكل الضمانة الحقيقية ويجب ان نثق بربنا اولا وبقوتنا ، الموقف الرسمي والشعب والمقاوم هو الضمانة ولن يستطيع أحد استخراج الغاز اذا منع لبنان من استخراج غازه