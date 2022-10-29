السيد نصر الله: وصلت المفاوضات في بعض الليالي الى طريق مسدود وكنا بجو الذهاب الى حرب، أطلقنا المسيرات والمعطيات الميدانية كانت تؤكد ان المقاومة تتجهز لحرب والاسرائيلي أدرك ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 22:14

السيد نصر الله: وصلت المفاوضات في بعض الليالي الى طريق مسدود وكنا بجو الذهاب الى حرب، أطلقنا المسيرات والمعطيات الميدانية كانت تؤكد ان المقاومة تتجهز لحرب والاسرائيلي أدرك ذلك

منذ 31 mins 29 October، 2022
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