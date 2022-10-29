الصحافي خليل نصر الله لبرنامج مع الحدث: ما يجري في الضفة الغربية عمل منظم ويبقي الاحتلال الاسرائيلي في حالة قلق وهذا القلق سببته المقاومة في لبنان بسبب عدم اعطاءه اي ضمانات امنية بعد الترسيم البحري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 17:52
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوكالة رويترز: استكشاف الغاز هو الفرصة الأخيرة للتعافي الاقتصادي
الرئيس عون: دور حزب الله كان مفيداً كرادع في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
الرئيس عون: أحذّر من فوضى دستورية بسبب الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات
الرئيس عون وقع 5 قوانين أقرها مجلس النواب أبرزها قانون السرية المصرفية وأحالها للنشر وفق الأصول
هيئة الرئاسة في حركة أمل تأسف للتجني الذي يلحق بالرئيس نبيه بري واعتبار أنه لا يحق له الدعوة إلى الحوار
هيئة الرئاسة في حركة أمل: من نكد الدهر أن تصبح الدعوة إلى الحوار جريمة والتفرقة والفراغ فضيلة
هيئة الرئاسة في حركة أمل: يحاولون إخفاء دور الرئيس بري في الوصول إلى التفاهم حول الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة
الرئيس نجيب ميقاتي: مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدى أحداً ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله
النائب جبران باسيل عبر تويتر: ناضلنا 15 سنة واسترجعنا الحقوق لنحفظ لبنان ومستعدون للمقاومة لمنعهم من سلبها
إيران: أهالي شيراز يشيعون شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مرقد أحمد ابن الإمام الكاظم "ع" قبل يومين
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي خلال تشييع شهداء شيراز: شعبنا أثبت أن الثورة الإسلامية لن تتزعزع ولن تتصدع
اللواء سلامي: أحذر أميركا و"إسرائيل" والسعودية بأننا سنواجهكم وسننتقم منكم وسندفن كل آمال بايدن في التراب
اللواء سلامي: أقول للسعوديين لا تتخيلوا أن تعيشوا بهدوء وأنتم تزعزعون أمن شعوب المنطقة وأؤكد أننا سننزع الأمن منكم
اللواء سلامي: نعاهد الشعب الإيراني أننا سنعمل على تحقيق أهداف الثورة حتى آخر قطرة من دمائنا وسنبقى في المنطقة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة
الجهاد الإسلامي في ذكرى مجزرة كفر قاسم: الملحمة البطولية التي يخوضها مقاومو الضفة تؤكّد إصرار شعبنا على استعادة حقوقه
الرئيس التركي: نسعى لتشكيل حزام سلام في محيطنا انطلاقاً من إنهاء المأساة في سوريا وصولاً لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: عملية تبادل للأسرى مع الجانب الروسي تم بموجبها تحرير 52 أوكرانيا بينهم ضباط ومسعفون
الدفاع الروسية: نتيجة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني تمت إعادة 50 جنديا روسيا من أراض يسيطر عليها نظام كييف
الدفاع الروسية: تضرر كاسحة ألغام تابعة لأسطول البحر الأسود جراء هجوم أوكراني بالمسيرات أعد بتوجيه من متخصصين بريطانيين
الدفاع الروسية: البحرية البريطانية في أوتشاكوف في أوكرانيا ضالعة في التخطيط وزرع المتفجرات في خط نورد ستريم
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لتمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية
الرئيس الأميركي جو بايدن يندد بهجوم استهدف زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في منزلهما في كاليفورنيا
10 قتلى وعشرات الجرحى في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا وزارة التربية في العاصمة الصومالية مقديشو
الصحافي خليل نصر الله لبرنامج مع الحدث: ما يجري في الضفة الغربية عمل منظم ويبقي الاحتلال الاسرائيلي في حالة قلق وهذا القلق سببته المقاومة في لبنان بسبب عدم اعطاءه اي ضمانات امنية بعد الترسيم البحري
منذ 2 ساعة
29 October، 2022
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