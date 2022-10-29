الصحافي خليل نصر الله لبرنامج مع الحدث: تحصيل حقوق لبنان النفطية هو انتصار كبير للمقاومة تم بينما كان مسدس المقاومة موجها الى راس العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 17:52

الصحافي خليل نصر الله لبرنامج مع الحدث: تحصيل حقوق لبنان النفطية هو انتصار كبير للمقاومة تم بينما كان مسدس المقاومة موجها الى راس العدو

منذ 3 ساعة 29 October، 2022
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