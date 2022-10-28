الرئيس عون للمنار: الوضع بالنسبة لتأليف الحكومة صعب، وأنا مستعد للسير بها إذا سلكت الأمور مسارها الصحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 23:54
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنار: استخراج النفط والغاز هو الامل الوحيد للبنانيين للخروج من معاناتهم
الرئيس عون للمنار: القوة ضرورية وهي رادعة ويجب ان تكون حامية للحدود وحامية للمجتمع
الرئيس ميشال عون يتبلغ من النائب الياس بو صعب توصل لبنان وقبرص الى صيغة لتعديل الحدود البحرية
بو صعب: الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص على ان تحدد نقطة الإلتقاء بعد ان يتفق عليها لبنان وسوريا
الرئاسة اللبنانية: المحادثات مع الوفد القبرصي توصلت لصيغة تعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الراعي: الأولوية المطلقة لعدم حصول فراغ
باسيل: سنسعى في الايام المقبلة لتأمين أي نوع من التفاهم حول الرئاسة والكارثة أن ندخل في الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية
باسيل: لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية وهناك مخطط للبنان وارادة الوصول اليه عبر عدم تشكيل حكومة
وزارة الطاقة والمياه تطلق ثلاث مناقصات لشراء مادتي "الفيول أويل A - B" ومادة "الغاز أويل" لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
اعلام العدو: التوقيع على الترسيم لا يحمل أي اشارة تطبيع بين لبنان و"اسرائيل"
وزير الاشغال علي حمية: تزويد المرافق العامة بالكهرباء كالمطار ومرفأي بيروت وطرابلس سيرفد خزينة الدولة بالفريش دولار
مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات الايرانية تنديدا بالعملية الارهابية الأخيرة في مدينة شيراز
الحرس الثوري الإيراني يحبط عملية إرهابية في شارع معالي آباد بمدينة شيراز
بيان لوزارة الامن الايرانية وجهاز استخبارات حرس الثورة: الـ"CIA" واستخبارات حليفة لها خططت لإطلاق مؤامرة في عموم البلاد
البيان الايراني: التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب كان من "الموساد" بالتعاون مع المجموعات الارهابية
حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تدين الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الايرانية
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم
الرئيس الفرنسي يجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع لندن في مجالات الدفاع والطاقة
تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الفرنسية احتجاجاً على التضخم وغلاء المعيشة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: يمكن التوصل الى اتفاق بين ارمينيا وأذربيجان
وزارة الدفاع الروسية: صد هجمات اوكرانية على مواقعنا في خيرسون والقضاء على أكثر من 150 جندياً
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يؤكد استعداد ايران للعمل على وقف اطلاق النار في الحرب الأوكرانية
حسين أمير عبداللهيان: ندعو كييف الى عدم التأثر بالسياسيين الأوروبيين المتطرفين
الخارجية الصينية: نحث واشنطن على التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة واتباع سياسة نووية عقلانية
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: "إسرائيل" تحاول تدمير دولة فلسطين ودور مجلس الامن هو حمايتها
الرئيس عون للمنار: الوضع بالنسبة لتأليف الحكومة صعب، وأنا مستعد للسير بها إذا سلكت الأمور مسارها الصحيح
منذ 2 ساعة
28 October، 2022
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