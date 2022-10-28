الرئيس عون للمنار: الإصلاح يضر بالكثيرين ولذلك هم يعارضونه وهذا تماما ما عشناه ونعيشه اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2022 - 23:54

الرئيس عون للمنار: الإصلاح يضر بالكثيرين ولذلك هم يعارضونه وهذا تماما ما عشناه ونعيشه اليوم

منذ 2 ساعة 28 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة