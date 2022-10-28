الرئيس عون للمنار: القوة الرادعة هي ضرورية وهي تحمي من الاعتداء، ويجب أن تحمي الحدود تماماً كما تحافظ على المجتمع في الداخل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 23:54

الرئيس عون للمنار: القوة الرادعة هي ضرورية وهي تحمي من الاعتداء، ويجب أن تحمي الحدود تماماً كما تحافظ على المجتمع في الداخل

منذ 2 ساعة 28 October، 2022
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