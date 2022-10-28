الرئيس عون تبلغ من بو صعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 20:58

الرئيس عون تبلغ من بو صعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

منذ 1 ساعة 28 October، 2022
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