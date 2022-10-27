عاجل| مراسل المنار: انسحاب الزوارق الاسرائيلية من مكان الخرق البحري وتوجّه الوفود الى مقر تسليم الرسائل الموقعة، الذي سيتم من كل وفد على حدى. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 16:14

عاجل| مراسل المنار: انسحاب الزوارق الاسرائيلية من مكان الخرق البحري وتوجّه الوفود الى مقر تسليم الرسائل الموقعة، الذي سيتم من كل وفد على حدى.

منذ 35 mins 27 October، 2022
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