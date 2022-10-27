رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني الرسمي المغادر الى الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 16:12

رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني الرسمي المغادر الى الناقورة

منذ 2 ساعة 27 October، 2022
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