مراسل المنار في قصر بعبدا: هوكشتاين رفض الاستماع لسؤالي بعد حديثه مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا وقد طُلب مني سحب ميكروفون المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 10:56

مراسل المنار في قصر بعبدا: هوكشتاين رفض الاستماع لسؤالي بعد حديثه مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا وقد طُلب مني سحب ميكروفون المنار

منذ 37 mins 27 October، 2022
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