هوكشتاين: المهم الآن ليس الانجاز بقدر ما سيحصل في المستقبل وآمل ان يوفر الاتفاق نقطة تحول على الصعيد الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 27 2022 - 10:56

هوكشتاين: المهم الآن ليس الانجاز بقدر ما سيحصل في المستقبل وآمل ان يوفر الاتفاق نقطة تحول على الصعيد الاقتصادي

منذ 45 mins 27 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة