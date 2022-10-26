الأبيض أعلن عن تسلم 600 ألف جرعة لقاح كوليرا خلال أسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2022 - 19:40

الأبيض أعلن عن تسلم 600 ألف جرعة لقاح كوليرا خلال أسبوعين

منذ 1 ساعة 26 October، 2022
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