الطقس في لبنان الخميس.. غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة واحتمال بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الداخلية والجنوبية فترة بعد الظهر.

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر ما يؤدي الى طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح يوم الخميس حيث يستقر الطقس تدريجيا، معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين21 و29 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد في المناطق الجنوبية والداخلية، تخف حدة الأمطار اعتبار من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة واحتمال بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الداخلية والجنوبية فترة بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إرتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح شمالية ناشطة تصل سرعتها لحدود ال50 كلم/س.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجىة، في الداخل من 12 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام