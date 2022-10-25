وزارة الصحة: 18 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 25 2022 - 23:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
مسيرات فلسطينية وسط قطاع غزة وفي مدينة ام الفحم بالاراضي المحتلة نصرة لنابلس ورفضا للعدوان والحصار عليها
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور بالقدس المحتلة واندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود العدو
مراسل المنار: جيش الاحتلال الصهيوني يعتقل شابا فلسطينيا عند حاجز قلنديا في القدس المحتلة بعد إطلاق النار عليه
الهلال الاحمر الفلسطيني: 16 حالة اختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في مخيم عايدة شمال بيت لحم
الخارجية الأميركية: ابلغنا المسؤولين الاسرائيليين بقلقنا من التصعيد في الضفة الغربية
الخارجية الايرانية: ندين بشدة الهجوم الصهيوني ومحاصرته مدينة نابلس ونطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف الابادة الجماعية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: سنضيف عدداً من المؤسسات والأفراد الأوروبيين إلى قائمة العقوبات خلال ايام
الرئيس ميشال عون: تطبيق معايير واحدة لتشكيل الحكومة هي المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد
الرئيس عون: اذا حصل شغور رئاسي ستكون الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات ولا يمكن أن تمارس صلاحية رئيس الجمهورية كاملة
الرئيس عون: حل مسألة التشكيل بسيط جدا وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساء لاصدار المراسيم
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: الدستور واضح لجهة ان حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع أخذ صلاحيات غيرها
الرئيس ميقاتي ردا على باسيل: الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الاخطار والتعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد
اللواء عباس ابراهيم: يوجد في لبنان مليونان و80 الف نازح سوري وإعادتهم واجب وطني ولن نخضع للضغوطات
السفير السوري علي عبد الكريم من بعبدا: زيارة الوفد المكلف بحث ملف الترسيم البحري إلى دمشق لم تلغ بل حصل فيها لبس
الجمارك اللبنانية بالتعاون مع أمن المطار تضبط 160 الف حبة كبتاغون متجهة الى سلطنة عمان عن طريق الدوحة
وزير الخارجية الروسي: محاولات واشنطن وتابعيها من الدول الاوروبية لتهميش روسيا محكوم عليها بالفشل
مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية واسواق الغاز ستشهد شحا أكبر العام المقبل
وزير الطاقة السعودي: أزمة الطاقة الحالية قد تكون الأسوأ ونتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوصها
وزارة الطاقة في كيان الاحتلال تمنح شركة "إنرجين" الإذن لبدء الانتاج من حقل غاز "كاريش"
رسالة روسية لمجلس الأمن الدولي: نظام كييف يسعى من خلال تفجير قنبلة قذرة اتهام روسيا باستخدام سلاح نووي
الرسالة الروسية لمجلس الامن: نحث الدول الغربية على ممارسة نفوذها على كييف لثنييها عن مخططاتها الخطيرة
وزارة الصحة: 18 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات
منذ 47 mins
25 October، 2022
التعليقات
ذات صلة
الكوليرا في لبنان.. تسجيل 18 إصابة جديدة ولا وفيات
بالفيديو | قوات الإنزال الجوي الروسية تدمر رتلاً من المدرعات الأوكرانية
بانوراما | قادة في فصائل المقاومة للمنار: العدو أعجز عن احتواء المقاومة في الضفة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}