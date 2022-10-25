نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2022 - 01:00
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الشيخ نعيم قاسم: إذا استمر الإصرار على رئيس غير مقبول ولم يسلك الحوار نحو الاتفاق طريقه فسيطول العجز عن انتخاب رئيس
الرئيس عون قلد اللواء عباس ابراهيم وسام الأرز الوطني تقديرا لعطاءاته العسكرية والأمنية والسياسية ودوره بمفاوضات الترسيم
الرئيس عون نوّه بجهود اللواء ابراهيم في ملف إعادة النازحين السوريين وفي تنظيم وتطوير المديرية العامة للأمن العام
حركة أمل: لأهمية تلاقي إرادات الكتل النيابية على حوارٍ جدّي وتواصل مفتوح ومباشر بعيداً عن المواقف المسبقة
الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق
الدفاع السورية: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها وأدى العدوان لإصابة عسكري بجروح
حركة حماس: ندين بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف محيط مدينة دمشق ونعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضد أمتنا
إعلام العدو: إصابة مستوطنين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث إطلاق نار في بات يام قرب تل أبيب
وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يستهدفون مستوطنة "ميراف" قرب بلدة جلبون شرق جنين بوابل كثيف من الرصاص
رئيس حكومة العدو: سنوقع يوم الخميس على اتفاقية تاريخية مع لبنان وسنصبح قريبا "دولة مصدرة كبيرة" للغاز إلى أوروبا
السيد إبراهيم رئيسي مهنئا شي جين بينغ: التعاون بين بلدينا في إطار المنظمات والمؤسسات يحافظ على السلام والاستقرار الدولي
وزير الخارجية الإيرانية: لم ولن نعطي روسيا أي أسلحة أو طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا
عبداللهيان: أكدت لجوزيب بوريل استعداد طهران لإرسال خبراء عسكريين لمناقشة ادعاءات استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسية: روسيا وإيران قدمتا تفسيرات شاملة للأمم المتحدة بشأن الاستخدام المزعوم لمسيرات إيرانية في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسية: روسيا كثّفت اتصالاتها مع قادة عسكريين في دول عدة لبحث احتمال استخدام كييف قنبلة قذرة
مسؤول المواد المشعّة في الجيش الروسي: أوكرانيا دخلت "المرحلة الأخيرة" من صنع "قنبلتها القذرة"
وزير الخارجية الأمريكية: حان وقت إنهاء الحكم العسكري في السودان بعد عام من إطاحة المجلس العسكري بالحكم المدني
حزب المحافظين في بريطانيا يعلن فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال
منذ 2 ساعة
24 October، 2022
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