ريشي سوناك يفوز بالتزكية بزعامة حزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية بعد انسحاب منافسته بيني موردنت من السباق (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 16:32
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الرئيس بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الخامسة لاحقا
نتائج الدورة الأولى للجلسة الرابعة: ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 39 ،عصام خليفة 10،لبنان الجديد 13،ورقة ملغاة 2
النائب حسن فضل الله: اليوم مطروح على اللبنانيين إما التحدي وإما الفراغ ونحن نرفض هذه المعادلة ونحن ندعو للتوافق
النائب حسن فضل الله: إذا دعا الرئيس بري للحوار نحن سنستجيب لهذه الدعوة
النائب إيهاب حماده: لم نقل "فلان أم لا أحد" بإنتخاب الرئيس والتعنت بالموقف والتسمية الاستفزازية يساهمان بالتعطيل
النائب آلان عون: ما يحصل تضييع وقت إذ لا يمكن انتخاب رئيس من جانب واحد ويجب حصول حد أدنى من التوافق
الرئيس عون كلف بو صعب ترؤس الوفد الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين في سوريا
حركة أمل: لأهمية تلاقي إرادات الكتل النيابية على حوارٍ جدّي وتواصل مفتوح ومباشر بعيداً عن المواقف المسبقة
إنتهاء عملية اقتحامِ فرع مصرف بنك " لبنان والمهجر" في صيدا بحصول المقتحمِ على 280 مليون ليرة لبنانية
المكتب الإعلامي لوزارة المالية تنفي خبر وقف العمل بسعر صرف الدولار على ال1500 ليرة ابتداء من أول تشرين الثاني
الوزير حمية دعا البلديات وشركات رفع النفايات الى القيام بواجباتها في الجمعِ والكنس مؤكدا أن فرق وزارته تقوم بواجبها
نقيب المعلمين لرياض سلامة: ننتظر حل موضوع تمنّع المصارف عن قبول شيكات صندوق التقاعد
الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق
الدفاع السورية: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها وأدى العدوان لإصابة عسكري بجروح
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 208
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال
وكالة فارس: اعتقال 10 اشخاص مرتبطين بالموساد في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد
الخارجية الإيرانية: واشنطن تكذب وترسل رسائل لإيران بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار
الأمن الروسي يعلن إحباط عملية إرهابية أعدها أنصار "داعش" في بياتيغورسك
الخارجية الروسية: نرفض رفضا تاما أي مناطق منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيا
الخارجية الروسية: الجيش الروسي يعمل على حماية محطة زابوروجيا على أكمل وجه
سياسي تركي: تجارتنا مع روسيا بالعملات الوطنية جارية على قدم وساق
وزير المالية الروسي: السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو بسبب العقوبات ما يؤدي لتعزيز الروبل لكن هذا الوضع له نهاية
الإدارة العامة للجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أعلن انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين
أ.ف.ب عن وكالة يونهاب: كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية بعد اشتباهها بتوغل سفينة كورية شمالية
السلطات الأوغندية: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا
ريشي سوناك يفوز بالتزكية بزعامة حزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية بعد انسحاب منافسته بيني موردنت من السباق (روسيا اليوم)
منذ 9 mins
24 October، 2022
الحكومة البريطانية
بريطانيا
ريشي سوناك
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