ريشي سوناك يفوز بالتزكية بزعامة حزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية بعد انسحاب منافسته بيني موردنت من السباق (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 16:32

ريشي سوناك يفوز بالتزكية بزعامة حزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية بعد انسحاب منافسته بيني موردنت من السباق (روسيا اليوم)

منذ 9 mins 24 October، 2022
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