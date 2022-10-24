نتائج فرز أصوات جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 39، ورقة بيضاء 50، لبنان الجديد 13، عصام خليفة 10 وورقة ملغاة 2 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 12:58

نتائج فرز أصوات جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 39، ورقة بيضاء 50، لبنان الجديد 13، عصام خليفة 10 وورقة ملغاة 2

منذ 2 ساعة 24 October، 2022
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