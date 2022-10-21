تشاووش اوغلو: لا يمكن قبول التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة “أوبك+” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 12:06
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تشاووش اوغلو: لا يمكن قبول التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة “أوبك+”
منذ 57 mins
21 October، 2022
السعودية
الولايات المتحدة
تركيا
قرار اوبك+
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