تشاووش اوغلو: لا يمكن قبول التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة “أوبك+” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 12:06

تشاووش اوغلو: لا يمكن قبول التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة “أوبك+”

منذ 57 mins 21 October، 2022
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