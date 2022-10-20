ما ضاع حق وراءه مطالب: سكان الغازية يشكرون التفاتة المعنيين قبيل الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2022 - 16:38

ما ضاع حق وراءه مطالب: سكان الغازية يشكرون التفاتة المعنيين قبيل الشتاء

منذ 1 ساعة 20 October، 2022
خط
لبنان

في مقابلة مع الخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد، وفي اطار متابعة القضايا الساخنة والإضاءة على ما تم انجازه في «مشروع حيدر غدار السكني» في الغازية؛ وبعد مرور أكثر من تسعة أشهر على انهيار حائط الدعم، اشار الحاج امين شري – نائب كتلة الوفاء للمقاومة لمتابعة الازمة منذ بدايتها وكيفية تفاقم الازمة

وفي اطلالة مباشرة على الهواء من مشروع غدار السكني، كان لقاء للزميلة ديما جمعة مع سكان المجمع والمتعهد الذي تكفل ببناء حائط الدعم حيث شكر الأهل المعنيين.

وفي الختام، كانت رسالة شكر من الاهالي لقناة المنار التي تابعت قضيتهم ولنواب حزب الله وجميع من ساهم في إنجاز هذا الملف والوصول فيه الى خواتيم سعيدة

إعداد: ديما جمعة

التعليقات

ذات صلة