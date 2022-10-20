النائب علي فياض: لبنان لا يحتمل رئيسا استفزازيا بل يحتاج الى رئيس لديه القدرة على ادارة التوازنات ومعالجة الازمات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2022 - 11:56

النائب علي فياض: لبنان لا يحتمل رئيسا استفزازيا بل يحتاج الى رئيس لديه القدرة على ادارة التوازنات ومعالجة الازمات

منذ 11 mins 20 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة