النائب علي عمار: للتوافق على رئيس للجمهورية يكون رمزا لوحدة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 11:56

النائب علي عمار: للتوافق على رئيس للجمهورية يكون رمزا لوحدة لبنان

منذ 12 mins 20 October، 2022
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