نتائج فرز أصوات النواب المقترعين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: ملغاة 4، لبنان الجديد 17، ورقة بيضاء 55، ميشال معوض 42 وميلاد ابو ملهب 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 11:56

نتائج فرز أصوات النواب المقترعين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: ملغاة 4، لبنان الجديد 17، ورقة بيضاء 55، ميشال معوض 42 وميلاد ابو ملهب 1

منذ 24 mins 20 October، 2022
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