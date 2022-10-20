بدء عملية فرز أصوات النواب المقترعين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 11:56
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لبنان: جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تعقد بدعوة من الرئيس بري وتوقعات بعدم اكتمال النصاب وغياب للتوافق بين الكتل السياسية
الرئيس نبيه بري في حديث صحافي: نريد رئيساً يجمع ولا يفرّق وسندعو لجلسات متقاربة بحال فشلت جلسة انتخاب الرئيس
النائب حسن فضل الله: نحن لسنا مع رئيس استفزازي ولا مع رئيس بلا لون أو موقف ونحن لا نريد رئيسا خاضع للتوجهات الخارجية
النائب حسين الحاج حسن: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية
مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين التي تشهد إضرابا حدادا على روح الشهيد عدي التميمي
اصابة مستوطن في عملية اطلاق نار عند مدخل مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس وإعلام العدو يقول إن المنفذ هو "عدي التميمي"
مجموعة عرين الأسود: تستهدف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط نقطة "جرزيم" العسكرية رداً على استشهاد البطل عدي التميمي
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب (محمد فادي نوري) الذي أصيب قبل اسبوعين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت ايل
الخارجية الإيرانية تطالب كييف بتقديم وثائق تتعلق بمزاعم استخدام طائرات مسيّرة إيرانية من الجانب الروسي في الحرب الدائرة
كبير مستشاري الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك يهاجم قرار "تل ابيب" بعدم تزويد كييف بأسلحة إسرائيلية
الشرطة الماليزية: نواصل التحقيق مع خلية اختطفت خبيرا فلسطينيا واصابع الاتهام تشير الى الموساد
الرئيس الأميركي جو بايدن: سنفرج عن 15 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ونحن بحاجة لزيادة إنتاج النفط الأميركي
صحيفة "نيويورك تايمز": بمرور الوقت قد يصبح غياب الديمقراطية والاستبداد بالولايات المتحدة هو الأمر المعتاد
بدء عملية فرز أصوات النواب المقترعين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
منذ 30 mins
20 October، 2022
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النائب علي فياض: لبنان لا يحتمل رئيسا استفزازيا بل يحتاج الى رئيس لديه القدرة على ادارة التوازنات ومعالجة الازمات
النائب علي عمار: للتوافق على رئيس للجمهورية يكون رمزا لوحدة لبنان
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